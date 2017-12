Oustorp blir ny hovedtrener i Larvik

Etter det TV 2 erfarer tar Oustorp over som hovedtrener i klubben etter inneværende sesong.

Det er ventet at Oustorp, som under håndball-VM er ekspert for NRK, vil signere kontrakten i etterkant av mesterskapet. Oustorp har siden sommeren vært en del av Larviks trenerteam.

Oustorp har tidligere vært trener for Byåsen, Drammen Håndballklubb og Glassverket.

NRK har foreløpig ikke lykkes å komme i kontakt med Oustorp.

Tor Odvar Moen får ikke fornyet kontrakt når den utløper etter sesongen.

– Larvik Håndballklubb har meddelt Tor Odvar Moen at hans nåværende ettårskontrakt ikke vil bli fornyet når den løper ut ved sesongslutt, het det i en pressemelding klubben sendte ut i slutten av november.

Nå ser det ut til at de har funnet hans erstatter.

Larvik-laget har i en årrekke vært Norges suverent beste håndballag. Økonomiske problemer gjorde imidlertid at klubben måtte ha flere redningsaksjoner for å sikre videre drift og Moen har denne sesongen hatt et helt nytt lag enn han har hatt tidligere.