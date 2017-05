Oslofjordtunnelen åpner igjen på mandag

Statens vegvesen planlegger å gjenåpne Oslofjordtunnelen på riksvei 23 mandag 29. mai, over tre uker etter brannen som gjorde at den måtte stenges.

– Vi håper å kunne åpne på mandag forutsatt at det som står igjen av skilter og mindre tekniske ting kommer på plass i løpet av helgen, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø.

Stenger for tungtransport

Det blir innført flere tiltak etter åpningen. Blant annet kommer et midlertidig forbud mot tunge kjøretøy over tolv meter i rushtiden. Det skal gjelde på hverdager mellom klokka 07.00-09.00 og 15.00-18.00.

Dette skiltet viser når det blir forbudt for tungtransport over tolv meter å kjøre i tunnelen. Foto: Statens vegvesen

Det ligger dermed an til at det fortsatt kjører ekstra mye tungtransport gjennom hovedstaden.

– Dette er nok det mest krevende tiltaket for omgivelsene. Men vi håper at sjåførene kan planlegge turene sine så konsekvensene ikke blir så store. Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier Karbø.

– Hvorfor er dette forbudet midlertidig?

– Det er ikke noen ønsket situasjon å forby enkelte kjøretøyer, men vi ser at det er nødvendig i denne tunnelen og vil ha det inntil vi mener vi har andre tiltak på plass som kan ivareta trafikksikkerheten på en god nok måte.

Tydeligere skilting, hyppigere kontroller

Det skal være en minimumsavstand på 100 meter mellom tunge kjøretøyer som kjører i tunnelen. Dette blir skiltet, forteller Karbø.

– Vi gjør også en del tiltak når det gjelder dette å merke tunnelen på utsiden når den er stengt. Mange kjørte inn i tunnelen ved forrige brann selv om den var stengt, nå prøver vi å sikre at det ikke skjer igjen.

Dermed blir det nye skilter der det står "Stengt tunnel" og "Brann". Vegvesenet vil ha hyppigere kontroller av tunge kjøretøy for å sikre at skiltingen følges. Kort tid etter åpningen vil det også gjøres varmeskanning av tunge kjøretøy som et prøveprosjekt.

På Måna i Drøbaksiden skal det være en tungbilberger i beredskap på hverdager mellom klokka 9 og 15.

Det midlertidige fergetilbudet for passasjerer mellom Sætre og Drøbak tilbys til og med dagen for gjenåpning.