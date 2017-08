Oppvask om studentboliger

Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet følger opp studentboligsaken i Kongsberg og ber kunnskapsministeren om svar i Stortinget, skriver Laagendalsposten. Kongsberg har et av landets dårligste tilbud av offentlig finansierte studentboliger, i dag får byen en statlig støtte som er 100 000 kroner lavere per bolig enn i større studiebyer som Drammen.