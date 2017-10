Ønsker utbygging av Bergskaug

– Spørsmålet er om de pengene noensinne har vært reelle, sier Ståle Sørensen i MDG etter at Marienlystutbyggingen ble nedstemt i formannskapsmøtet i kveld, samtidig som avtalen med idretten ble avviklet. Sørensen mener en utbygging på Bergskaug kan være en mulighet for inntjening for idretten.