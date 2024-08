Ønsker etterforskning av nordmenn som har deltatt i Gaza-krigen

7. oktober-angrepene førte til den største mobiliseringen av reservister i Israels historie, der mer enn 300.000 borgere med israelsk statsborgerskap skal ha blitt kalt inn til å forsvare landet.

En NRK-kartlegging viser at det er flere nordmenn blant dem.

Nå har minst en av dem vendt hjem igjen til Norge.

Redd Barna: – Må etterforskes

Mads Harlem, spesialrådgiver og advokat i Redd Barna, vil at nordmenn som har deltatt på begge sider av Gaza-krigen skal etterforskes for mulige krigsforbrytelser.

– Det påhviler norsk påtalemyndighet et ansvar etter både straffeloven og folkeretten å etterforske mulige krigsforbrytelser begått av norske borgere i krigføringen på Gaza.

Mads Harlem, spesialrådgiver og advokat i Redd Barna, vil at nordmenn som har deltatt i Gaza-krigen skal etterforskes for mulige krigsforbrytelser. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han sier at straffeloven har et unntak, som gjør at norsk påtalemyndighet ikke trenger å etterforske nordmenn som har deltatt i Gaza-krigen.

Det gjelder ved tilfeller der andre stater enten har startet en etterforskning eller har et bedre utgangspunkt enn Norge til å gjøre nettopp dette.

– At norske borgere nå vender tilbake fra konflikten, gjør at jeg forventer at det undersøkes om disse borgerne kan ha deltatt i krigsforbrytelser.

Kripos ønsker ikke å kommentere hvorvidt de er kjent med om nordmenn har deltatt i Gaza-krigen. Les hele svaret deres lenger nede.

NRK har tatt kontakt med en mann i 20-årene som er en av norskisraelerne i kartleggelsen.

Han mener Redd Barnas ønsker om en etterforskning av norske IDF-soldater er politisk motivert.

– Hvis Redd Barna vil hjelpe barn, så må de først spørre Hamas om hvorfor de opererer fra skoler og sykehus, og nekter sivile palestinere å flykte fra områder under angrep, sier han.

FN: Terskelen for folkemord er nådd

Ifølge en FN-rapport fra mars, er det grunn til å tro at Israel har begått handlinger som kan regnes som folkemord.

– De israelske angrepene sitt omfang, karakter og de destruktive levevilkårene de har ført til, avdekker en hensikt om å fysisk ødelegge palestinere som gruppe, sa Francesca Albanese, FN sin spesialrapportør for de palestinske områdene.

Ifølge en FN-rapport fra mars er det grunn til å tro at Israel har gått handlinger som kan regnes som folkemord. Francesca Albanese, FN sin spesialrapportør for de palestinske områdene har vært ansvarlig for rapporten. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Albanese mente da at det var tydelige tegn på at Israel har brutt tre av fem lover i FN sin folkemordkonvensjon.

Rapporten peker også på tegn til etnisk rensing.

– Når du kommer hjem, skal vi arrestere deg

I flere land har det vært en debatt om statsborgere fra deres land som har deltatt i krigen på israelsk side, og om de bør etterforskes.

Sør-Afrikas utenriksminister Naledi Pandor varslet allerede i desember i 2023 at sørafrikanske IDF-soldater vil bli etterforsket når de vender hjem igjen.

– Vi er klare. Når du kommer hjem, skal vi arrestere deg, sa Sør-Afrikas utenriksminister Naledi Pandor til sørafrikanske IDF-soldater. Foto: EMMANUEL CROSET / AFP

– Jeg har allerede utstedt en uttalelse som varsler sørafrikanere som kjemper sammen med eller i den israelske hæren. Vi er klare. Når du kommer hjem, skal vi arrestere deg, sa utenriksministeren på en Palestina-konferanse i mars i år, ifølge Times of Israel.

Sør-Afrika har tidligere beskyldt Israel for brudd på folkemordkonvensjonen.

Også i Frankrike har det vært en diskusjon om de franske IDF-soldatene.

Etter press fra partier på venstresiden, varslet Det franske utenriksdepartementet at de vil etterforske franske IDF-soldater, gitt at det er bevis for at de har begått krigsforbrytelser, meldte den israelske avisen Haaretz i mars.

Thomas Portes, fra det sosialistiske partiet La France Insoumise, har jobbet for at franske IDF-soldater skal holdes ansvarlig for mulige krigsforbrytelser de kan ha deltatt i. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Kripos: Ingen pågående etterforskning

I en e-post til NRK sier politiadvokat i Kripos, Anette Berger, at det i dag ikke er åpnet etterforskning mot noen som har deltatt i krigen i Gaza.

Politiadvokat i Kripos, Anette Berger, sier at norske borgere kan bli etterforsket for krigsforbrytelser begått i konflikter i utlandet, gitt at informasjon indikerer at de har deltatt i slikt. Foto: Politiet

– Men dagens regelverk sier at dersom man som norsk borger begår eller kan mistenkes for krigsforbrytelser, vil norsk politi ved Kripos i utgangspunktet ha jurisdiksjon for å starte en etterforskning.

Hun sier at det er flere og sammensatte faktorer som spiller inn når de vurderer et grunnlag for en etterforskning.

Politiadvokaten minner også om at man i utgangspunktet ikke gjør noe straffbart ved å slutte seg til regulære styrker.

Kripos opplyser også at de har vært i kontakt med nordmenn som har oppholdt seg i Gaza etter 7. oktober-angrepene, og at de nå følger opp informasjon som har kommet frem gjennom disse samtalene.

