Ønsker å rive tidligere hotell

Eiendomsselskapet til Olav Thon, Thongård AS, ønsker å rive bygget som har vært både hotell og Steinerskole i Midtbygda og bygge boliger på området, skriver Røyken og Hurums Avis. Thongård har bedt om et møte med Røyken kommune for å diskutere det.