Ønsker å beholde arresten

Ordførerne i Ringeriksregionen og midtfylket er bekymret for at arresten i Hønefoss kan bli lagt ned. De viser til at rundt 500 arrestanter hvert år må fraktes i bil til Drammen. Politimesteren sier til Ringerikes Blad at det krever mer ressurser å ha døgnåpen arrest enn å frakte pågrepne til Drammen.