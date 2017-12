Omkom i arbeidsulykke på Lindum

Nødetatene meldte om ulykken klokken 12.39 fredag ettermiddag.

Ti minutter senere var nødetatene fremme ved gjenvinningsbedriften i Drammen. Politiet kunne da fortelle at personen som satt fastklemt var frigjort og ble behandlet av ambulansepersonell på stedet. Men livet stod ikke til å redde.

– Vedkommende er en ansatt som jobbet i en maskin, forteller operasjonsleder hos politiet, Rune Hunshamar til NRK.

Ansatte ved Lindum blir nå tatt hånd om av bedriften. Årsaken til ulykken er fortsatt ikke kjent.

– Politiet er på stedet nå. Vi avhører vitner og gjør også undersøkelser ved maskinen ulykken skjedde i forbindelse med. Vi prøver å få klarhet i hva som har skjedd, men det er for tidlig å si noe, forklarer Hunshamar.

Politiet jobber med varsling av pårørende. Arbeidstilsynet er varslet og vil gjøre sine undersøkelser på stedet.

– Vi har et tett samarbeid med bedriften, ledelsen og bedriftshelsetjenesten. Både for å ivareta de andre ansatte som har fått sterke inntrykk og for å få klarhet i hva som kan ha skjedd, sier Hunshamar.