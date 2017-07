Ødelegger badeforhold

Det er antakelig bare et tidsspørsmål før stillehavsøstersen overtar det aller meste av kysten i Norge sier eksperter til Grimstad Adressetidende. De vil gjøre det svært vanskelig å bade fra land. Deler av kysten i Belgia, Nederland og Tyskland har blitt delvis stengt for alminnelig ferdsel og helt stengt for bading.