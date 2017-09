Oceansaver konkurs

70 mister jobben og statlige Investinor må ta et tap på over 320 millioner kroner etter at Oceansaver er konkurs. Oceansaver har hovedkontor i Skur 2 på Drammen havn og har gått med store underskudd i flere år, skriver Drammens Tidende. Firmaet har jobbet med løsninger på rensing av ballastvann på store tankskip.