Nytt sykdomsutbrudd ved Klækken

– Vi er veldig fortvilet over det som har skjedd, sier en knust hotelleier, Finn-Ove Carlsen, til NRK.

Den 22. februar ble det kjent at hotellet valgte å holde stengt i fire dager etter et utbrudd av norovirus. Den gangen meldte Ringerike kommune at bortimot 230 personer hadde blitt syke.

Nå viser det seg derimot at hotellet enten ikke har klart å bli kvitt viruset eller at det er et nytt utbrudd. I forrige uke hadde hotellet over 100 gjester fra alle kunsthøgskolene og musikkhøgskolene i landet. Nå er 30 gjester syke med oppkast og diaré.

Får kritikk fra hotellgjester

NRK har vært i kontakt med en av dem som ble syke etter hotelloppholdet. Hun ønsker å være anonym, og sier at hun er fortvilet over at kommunelegen og Folkehelseinstituttet ikke har iverksatt tiltak.

– Man tror jo at det er trygt og at de har gjort alt etter et slikt utbrudd som var i februar, sier hun.

Hotelleier Carlsen forteller at de daglig er i kontakt med bestemmende myndigheter om hva de skal gjøre.

– Burde avlyst dansegalla

En av dem som var gjest ved hotellet ved sykdomsutbrudd i februar reagerer på manglende informasjon, og mener hotellet burde vært stengt før dansegallaen der over 200 ble syke.

Gunn-Eva Nilsen Kvervavik mener informasjonen til gjestene burde vært bedre, når man først valgte å holde åpent. Foto: Privat

– Det var ingen informasjon. Det eneste jeg stusset litt på var at det stod en Antibac på et fat ved inngangen til buffeten. Det passet på en måte ikke inn der det stod. Men jeg brukte den da jeg gikk inn for å spise, sier Gunn-Eva Nilsen Kvervavik til NRK.

– Jeg mener at når allerede 25 stykker hadde blitt syke, så burde man opplyse om det. Hvis så mange har blitt syke, og man vet hvorfor de ble syke, da tenker jeg at hele arrangementet burde vært avlyst, forklarer Kvervavik.

Den gangen var hotelledelsen i kontakt med Mattilsynet og kommuneoverlegen med en gang de første indikasjonene om sykdomsutbruddet kom.

Vil ikke svare på kritikken

Hotellet fulgte opp med en rutinemessig nedvasking av områdene med mat og servering. Det skjedde før dansegallaen inntok hotellet.

Kommuneoverlege i Ringerike, Karin Møller Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Vi var på nippet til å avlyse, men vi fikk klarsignal til å gjennomføre, sa Carlsen den gang til Ringerikes Blad.

Kommuneoverlege Karin Møller sier at de nå følger situasjonen nøye, og at de samarbeider med Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og hotellet for å få avklart situasjonen.

Hun ønsker ikke å svare på kritikken fra hotellgjestene og sier til NRK at hun så langt ikke har holdepunkter til slå fast at det er norovirus det er snakk om.

– Vi har ikke kontroll på situasjonen, sier Møller.