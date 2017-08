Nytt samarbeid på håndballbanen

Får å gi håndballspillere i Hallingdal et bedre tilbud samarbeider tre klubber om et 16-årslag og to lag på seniornivå. Den nye hallen på Gol skal sikre gode treningsforhold, skriver Hallingdølen. Det er klubber fra Nesbyen, Ål og Gol som samarbeider.