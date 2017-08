Ny rettssak om korrupsjon

Neste uke er det klart for den fjerde saken i rekken av rettssaker i kjølvannet av korrupsjonsavsløringene i Drammen kommune. En mann i begynnelsen av 60-årene er tiltalt for å ha betalt en overarkitekt i kommunen penger under bordet for å få godkjent utbygging. Politiet mener å ha bevis for at mannen betalte minst 60.000 kroner svart og at byggesaken ble godkjent uten at reglene ble fulgt.