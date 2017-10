Ny plan for Norefjell

For å sikre bruken av Norefjell og Reinsjøfjell framover skal det lages en ny plan for området. Det er sterke interesser knyttet til hytte- og næringsutvikling innenfor området som også er viktig for villrein. Ifølge Buskerud fylkeskommune er hovedformålet å etter hvert vedta en langsiktig strategi.