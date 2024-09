Ny avtale: Norske våpen selges til australske jagerfly

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) deltok i dag på åpningen av anlegget til Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) i Adelaide, sammen med den australske forsvarsministeren Pat Conroy.

– Hva skal skje på dette anlegget?

– Her skal det vedlikeholdes og produseres ulikt utstyr som er produsert fra Kongsberg. Dagen i dag er virkelig en milepæl for norsk forsvarsindustri. Vi har produkter i verdensklasse og det er stor interesse, blant annet her i Australia, sier Gram til NRK.

KAD varslet i august at de seinere i år starter bygging av en missilfabrikk på den andre siden av kloden. Den australske regjeringen betaler rundt 6 milliarder kroner for dette.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram mener norsk forsvarsteknologi bidrar til global sikkerhet. Her er han i et tidligere besøk hos Heimevernet generalmajor Frode Ommundsen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

En anerkjennelse

Under åpningen i Adelaide sa den australske regjeringen at de har inngått avtale med KDA om kjøp av JSM-missiler til sine F-35 jagerfly.

– Dette er en stor anerkjennelse av Kongsberg Defence and Aerospace og viser at norskutviklet forsvarsteknologi bidrar til global sikkerhet. Krigen i Ukraina har vist oss betydningen av et sterkt forsvar og en solid forsvarsindustri, mener Gram.

Dette er første gang missilene JSM og NSM produseres utenfor Kongsberg.

– Hvorfor skal en norsk bedrift produsere våpen i Australia?

– Vi produserer fortsatt mye i Norge, men norsk våpenindustri må være internasjonal. Vi må ut på verdensmarkedet og samarbeide med partnere der. Da lykkes norsk forsvarsindustri, og da får vi også tilbake produkter og produktutvikling som styrker den norske forsvarsevnen.

På rundreise

Australia har tidligere investert betydelig i norskprodusert materiell fra KDA, blant annet sjømålmissilet NSM og Nasams luftvern.

– Missilfabrikken vil være den første utenfor Norge, noe som vitner om det sterke forholdet mellom Kongsberg, Norge og Australia, sier KDA-direktør Eirik Lie.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram er på en 12 dagers rundreise i Sør-Korea, Japan og Australia, som er tre av Natos fire partnerland i regionen.

– Jeg er her for å få mer innsikt i sikkerhetspolitiske utfordringer i denne regionen, og for å bygge tettere forbindelser med partnere her, og også fremme interessene til norsk forsvarsindustri.

– Det er mye alvor i verden nå, og hovedoppmerksomhet vil alltid være Russland og områdene våre i nord, men sammenhengen mellom Indo- og Stillehavsområdet og det euroatlantiske blir mer og mer tydelig. Når det gjelder krigen i Ukraina støttes Russland indirekte og direkte av land som Kina og Nord-Korea.