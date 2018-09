Kaoset var stort på dagens møte i Fellesnemnda for den nye regionen Viken.

Politikerne fra de tre fylkene, Akershus, Østfold og Buskerud ta stilling til forslaget om å stanse arbeidet i regionen. Men det satte Høyre og fylkesordfører i Akershus, Anette Solli en effektiv stopper for.

– Det er litt absurd nesten at man får en sånn situasjon. Jeg trodde man hadde lagt omkampen bak seg og at man jobba for å få til Viken. Det er mange som spiller og mange som spiller litt høyt, sier Sandra Bruflot (H).

Det så lenge ut til at det skulle bli flertal for å stoppe arbeidet, men til slutt viste det seg at forslagene ikke kunne bli stemt over. Hvis 1/3 av møtet krever det kan man stanse votering i sak som ikke står på sakskartet.

12 av 34 representanter stemte mot en behandling, derfor kom aldri forslagene om å legge det på is opp til votering.

Det var to konkurrerende forslag ute om stans av det politiske arbeidet i nemnda.

SV, Frp og Sp står bak et forslag som går på at det politiske arbeidet skal stilles i bero som følge av usikkerheten rundt Finnmark, inntil de varslede representantforslag i Stortinget avklares.

Gjermund Skaar og SV stod i spissen for det opprinnelige forslaget om å legge arbeidet i Viken på vent. Han har støtte fra Vibeke Limi og Frp. Foto: Gøril Furu / NRK

Like før møtet var politikerne fra partiene sikre på at Ap ville støtte forslaget. Men etter det NRK erfarer er uenigheten i Arbeiderpartiet stor.

Da møtet starta igjen etter en times pause, kom Andreas Lervik fra Østfold Ap med et eget forslag som også vil sette arbeidet i Viken på vent, men kritiserer regjeringas handlingslammelse.

Det er et forslag Frp vil ha vanskeligheter for å stemme for.

Forslagsstiller Andreas Lervik fra Østfold Ap sier fra talerstolen at Fellesnemnda må ta pause og regjeringa må på banen.

I helga annonserte Arbeiderpartiet at de støtta forslaget, og det var Frp usikkerheten var knytta til.

I går ettermiddag kom de med et eget forslag som stilte et ultimatum til KrF. Senere på kvelden hadde partiets gruppeleder Vibeke Limi blitt enige med SV og Sp og modifiserte forslaget som gjorde at alle partiene stod bak forslaget.

Møtet i Fellesnemnda pågår fortsatt.