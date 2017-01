Norske byer er langt unna målene om luftkvalitet

I Steinerbarnehagen Solstreif i Drammen er det utetid. Men mens barna leker i tilsynelatende frisk luft, er slike kalde og klare dager de verste når det kommer til luftforurensing. Det må avdelingsleder Stig Kjellin Johansen stadig forholde seg til.

– Jeg har tenkt over det før, og det har kommet spørsmål fra foreldre som er bekymra for luftkvaliteten her nede i byen.

– Gjør det noe med ønske om å være ute?

– Egentlig ikke for oss. Vi har ikke opplevd det så prekært at det skal hindre oss i å være ute. Vi er ute hver dag så godt det lar seg gjøre.

Langt unna målet

I disse dager er luftforurensingen på et helseskadelig nivå i flere byer. Den verste lufta finner vi i Oslo, Drammen, Fredrikstad, Bærum og Kristiansand.

DÅRLIG LUFTKVALITET: Den tilsynelatende friske lufta er kanskje ikke så frisk likevel. Det er de kalde, klare dagene som er de verste når det kommer til luftforurensning. Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Nå har det kommet nye nasjonale mål om luftkvalitet, og mange av de største byene ligger et godt stykke unna dem, forteller seksjonsleder i Miljødirektoratet, Siri Sorteberg.

– Før hadde vi nasjonale mål for luftkvalitet, nå har de blitt årsmiddelverdier. Det fordi man har anerkjent at det er luftkvaliteten over tid som betyr mest med tanke på at flere blir syke. Det har nok vært mye fokus på at de enkelte røde dagene er problemet.

– Blir det vanskeligere eller enklere å nå de nye målene?

– Det blir ikke enklere enn før. Vi vet at i ganske mange byer ligger svevestøv over det nivået som er forsvarlig ut ifra et helsebasert ståsted. De nye målene er fastsatt ut ifra at det skal være trygg, god luftkvalitet for alle, at du kan være der et helt liv uten å få luftveislidelser som følge av at lufta er for dårlig.

Ingen straff

Svevestøv er den luftforurensingen som rammer flest her i landet, og det er også der man ligger lengst unna å nå de nye nasjonale målene. Men det ingen som blir straffet hvis de ikke klarer å nå målene, sier Sorteberg.

UHØRT: Stig Kjellin Johansen håper ikke lufta blir så dårlig at barna i barnehagen må holde seg lenge. Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Det er et mål for at myndigheter og kommuner skal strekke seg så langt som mulig for å gjøre tiltak for å få nivået ned.

I Solstreif barnehage må de stole på at det blir jobbet for å bedre luftkvaliteten. Å holde seg inne er i alle fall ikke et alternativ, sier Stig Kjellin Johansen.

– Nei, da tror jeg det må bli helt andre forhold. Barna er glad i og vant til å være ute. Det ville vært veldig synd om de måtte holde seg inne på grunn av luftkvalitet. Det ville vært helt uhørt.