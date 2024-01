Torsdag fortalte NRK om en dramatisk økning i pasienter som søker legehjelp for utmattelse. Tallene er hentet fra Folkehelseinstituttets eget overvåkingssystem, som avdekker hvilke sykdommer nordmenn er rammet av.

Økningen kom samtidig som pandemien rammet Norge, og flere forskere frykter at mange flere vil få senfølger etter vinterens smittebølge. De samme forskerne trekker frem studier som peker mot at korona kan føre til både hjertesykdom og utmattelse.

– Ignorerer fagfolk

Fagdirektør Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet mener derimot at det ikke er tilstrekkelig bevist av covid-19 gir alvorlige senfølger. Det får styreleder Brita Scheid Bjørnstad i Norsk Covidforening til å reagere.

– De hevder at man vet for lite. Hvor mye bevis trenger de før de skifter retning? Vi synes det er oppsiktsvekkende at toppledelsen i FHI ignorerer både egne fagfolk, eget datamateriale og anerkjent internasjonal forskning, sier Bjørnstad.

Hun leder en pasientforening som blant annet jobber for å øke kunnskapen om covid-19 og langvarige komplikasjoner av sykdommen. Bjørnstad mener forskning tydelig viser at covid-19 kan gi alvorlige senvirkninger hos mange.

Fagdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det siste året har FHI gjentatte ganger formidlet at korona skal sidestilles med en vanlig forkjølelse. Når fagdirektør i FHI Preben Aavitsland sier at han ikke gidder å teste seg, og at «korona gir bare korona», så oppfatter vi det som useriøst og en bagatellisering av alvorlig sykdom, sier Bjørnstad.

Styrelederen sier hun lurer på hvorfor FHI velger å forholde seg til senfølger på denne måten.

– Vi mener det er på høy tid at befolkningen får høre sannheten, noe vi mener de både tåler og fortjener å høre. Får vi god nok informasjon om reell risiko, så kan den enkelte bedre velge hvilken fare vi ønsker å utsette oss selv og andre for, sier Bjørnstad.

FHI: – Mye vi ikke vet

NRK har fremlagt kritikken overfor FHI. Områdedirektør Trygve Ottersen har valgt å svare på vegne av toppledelsen.

Områdedirektør Trygve Ottersen ved Folkehelseinstituttet. Foto: FHI

– Det er dessverre slik at det er mange sprikende studier om senfølger og mye vi ikke vet, slik det ofte er i nye situasjoner. I tillegg til å formidle kunnskapen slik vi vurderer den, så formidler vi råd om vaksinasjon og smitteverntiltak. Disse rådene søker vi hele tiden at skal svare til den kunnskapen vi har. Når kunnskapen endrer seg, vurderer vi om rådene bør endres, sier Ottersen.

Områdedirektøren mener FHI følger godt med på forskningen som gjøres på senfølger.

– FHI har mange flinke fagpersoner, mange typer data, og flere måter å følge med på internasjonal forskning. Toppledelsen lytter til disse og har også opprettet en dedikert faggruppe for å følge med på det som publiseres av fagfellevurdert og kvalitetssikret forskning om senfølger av covid-19, sier Ottersen.

– Godt dokumentert

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad går lengre i å anerkjenne at covid-19 gir senfølger som utmattelse.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet. Foto: Javad Parsa / Javad Parsa

– Sannsynligvis er utmattelsesplager etter gjennomgått infeksjon ikke unikt for covid-19, men fordi omfanget av covid-19-sykdom har vært så stort de siste to årene, og fordi viruset ser ut til å påvirke immunsystemet på andre måter enn andre sammenlignbare virus gjør, gir det åpenbart senfølger for ganske mange mennesker, sier Nakstad.

– FHI mener det ikke er nok god forskning til å slå fast at covid-19 gir senfølger som utmattelse og hjertesykdom. Hva er ditt syn på dette?

– Det er godt dokumentert at covid-19 kan gi senfølger, men hvor mange som rammes og hvorfor vet vi for lite om. Derfor trenger vi mer forskning på dette i hele verden.