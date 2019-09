Nora (17) stiller til kommunevalg: – Jeg var skikkelig redd

– Jeg vil stille fordi jeg tenker at min mening kan ha noe å si. Det er viktig at unge blir hørt, og at de kan være med å bestemme i saker som angår dem, sier Nora Drægalid.

Politikerspiren fra Hønefoss er fjerdekandidat på listen til Ringerike Høyre. Det før hun har rukket å fylle 18 år.

– Jeg var skikkelig redd først, fordi jeg tenkte at de eldre kunne mye mer enn meg. Nå er det ikke noe skummelt lenger.

For at Nora skal få en plass i kommunestyret i sin kommune, trenger hun 100 personstemmer. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Drægalid har vært politisk engasjert siden hun var liten, og på videregående valgte hun å melde seg inn i et lokalparti.

– Det er jo et enormt ansvar å sitte i et kommunestyre. Dersom det skjer, kommer jeg til å prioritere det først.

Drægalid fyller 18 år i desember, og har dermed stemmerett under årets valg. Ifølge valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, gjelder de samme reglene for å stå på en valgliste, som for å ha lov til å stemme. Du må minst fylle 18 år innen utgangen av valgåret.

Når du fyller 15 år velger du derimot selv om du vil melde deg inn og ut av foreninger og organisasjoner, inkludert politiske partier.

Stor økning de siste fire årene

Ifølge valganalytiker i Statistisk sentralbyrå, Øyvin Kleven, har det aldri før vært flere 18 år gamle kvinner som stiller til valg i Norge.

Fra 2015 til i år har andelen vokst med hele 100 prosent.

Øyvin Kleven er valganalytiker i Statistisk sentralbyrå. Foto: Kristina T. Storeng / SSB

– Det er ikke lett å gi en forklaring på hvorfor det er sånn. Partiene ønsker gjerne unge politikere, slik at yngre velgere også skal kjenne igjen noen navn på listene, sier Kleven.

Det er fortsatt flest eldre menn som stiller til valg, til tross for en økning i unge kandidater, opplyser han.

Ikke alle lar seg imponere av at de yngste slipper til i politikken.

– Jeg synes de er for unge, og at de bør ha litt mer livserfaring før de stiller til valg. De må ha vært ute i arbeidslivet før de skal bestemme over hva andre skal gjøre, sier en kvinne NRK snakker med på gaten i Drammen.

F.v. Victoria Fevik, Dina Laeskogen, Nora Drægalid og Sunniva Skarstein er alle unge, håpefulle politikerspirer fra Buskerud. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Har drevet valgkamp for seg selv

For at drømmen om kommunestyret skal bli en realitet for Nora Drægalid, er hun nødt til å få 100 personstemmer under valget 9. september.

– Jeg har foreløpig gått og banket på ganske mange dører i lokalområdet. Jeg har også drevet personvalgkamp, med egne flyers med mine hjertesaker på.

Hun har også fått gode råd fra 22 år gamle Victoria Fevik. Hun har en periode i bystyret i Drammen bak seg, til tross for sin unge alder.

– Jeg kom inn fordi jeg sendte meldinger til folk jeg kjente og postet flere innlegg på Facebook, sier Fevik.

Hun har troen på at det kan gå veien for Drægalid under årets kommunevalg.

– Uansett hvordan det går, synes jeg det er kjempebra at unge er aktive i politikken. Det er noe å være stolt av, sier Drægalid.