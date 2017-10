Nok et innbrudd

Politiet har fått melding om nok et innbrudd i Drammen, denne gangen i et hus på Strømsø. De siste ukene har det vært over 50 innbrudd i regionen og tyvene er fortsatt på frifot. Sør-Øst politidistrikt har nå en egen gruppe som jobber med å oppklare innbruddene.