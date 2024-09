Saken oppsummert • Enkelte førsteklassinger har ikke lært seg å gå på do alene, noe som gir lærere ekstra utfordringer.

• Lærere, foreldre og barnehager deler ansvaret for å lære barna å gå på do alene.

• Noen skoler har «dovenner», hvor to elever går sammen på do for å hjelpe hverandre.

• Det finnes ingen nasjonale tall på hvor mange førsteklassinger som strever med å gå på do alene, men lærere og rektorer bekrefter at det gjelder mange.

• En britisk undersøkelse viser at ett av fire barn fortsatt brukte bleie da de startet på skolen i år.

• Det anbefales å ikke legge press på barna med bleieavvenning, da det kan forlenge prosessen og skape motstand.

Førsteklassingenes lange reise har akkurat startet. Det er mye som skal læres på veien. I tillegg til å lese, skrive og regne, så er det mange sosiale ferdigheter som skal sitte.

Men det er noe som bør være på plass før det ringer inn. Do-trening for eksempel.

– De fleste som har vært i nærheten av barn vet at det ikke er alle som har lært seg det når de begynner på skolen. Foreldre og barnehage gjør sitt aller, aller beste for at de skal være klare til første skoledag på så mange vis, og det er mye mer enn å tørke seg på do, sier Kari Coventry, leder av Utdanningsforbundet i Drammen.

– Hvem har ansvar for at 6-åringene klarer å gå på do alene?

– Dette er et delt ansvar mellom foreldre og barnehage.

– Er det også lærerens ansvar?

– Undervisning er hovedoppgaven til læreren, men ingen lærere vil gå forbi et barn som trenger hjelp. Samtidig er lærerne presset på tid, vi vet jo noe om forutsetningene der ute og hvor travelt det er. Lærerne gjør så godt de kan i en hektisk hverdag.

Når Mia (5) er ferdig på do, kan hun løpe ut og leke med de andre barna igjen. Foto: Tina Brock / NRK

«Dovenner»

– Det er dessverre ikke alle som har lært hvordan de tørker seg. Jeg har hatt kull hvor det ble smurt avføring på veggen flere ganger i uka. Forrige gang jeg var i 1. klasse hadde vi en elev som tisset i søpla hver dag, sier en lærer NRK har snakket med, som ønsker å være anonym.

Anne Myhre Ellingsen er avdelingsleder for skolehelsetjenesten i Drammen. Hun bekrefter at ikke alle er klare for dobesøk når de begynner på skolen.

– Det er et stort sprik på når man slutter med bleier. Noen har jobbet sommeren gjennom for å bli klare til skolestart, sier hun.

Anne Myhre Ellingsen er avdelingsleder i skolehelsetjenesten i Drammen. Foto: Privat

– Hva gjør lærerne med de som ikke går alene på do?

– Noen skoler praktiserer at læreren har kapasitet til å følge. Andre skoler har det som kalles «dovenner» der de går to og to sammen.

Mia Mørk Rosbach (5) har full kontroll på do. Hun har sluttet med bleier for lengst, men det er ikke alle skolestartere som behersker det like bra.

– Jeg lukker døra, og så tar jeg opp dolokket. Og så kler jeg av meg, liksom, og så setter jeg meg på doen, og så prøver jeg å tisse og så tørker jeg meg. Og så gjør jeg sånn, og trekker opp.Hovedoppgave: Å undervise

Skolen byr på mange nye utfordringer for 1.-klassingene.

Kari Coventry sier lærerne alltid gjør sitt beste. Foto: Privat

– Det handler både om selvstendighet og det sosiale, som skal være på plass før man starter i 1. klasse, sier Coventry.

Det finnes ingen nasjonale tall på hvor mange førsteklassinger som strever med å gå på do alene, men lærere og rektorer NRK har pratet med, bekrefter at det gjelder mange.

En britisk undersøkelse viser at ett av fire barn fortsatt brukte bleie da de startet på skolen i år, skriver Aftenposten.

– Vi har sett de siste årene at covid har hatt en påvirkning på barns pottetrening, sier Beth Osborne, som sitter i byrådet i Bristol, til BBC.

Jane Lysaker jobber i Hatten barnehage i Mjøndalen. Hun forteller at barna blir veldig stolte når de slutter med bleie. Foto: Tina Brock / NRK

Behagelige bleier

Jane Lysaker har jobbet i barnehage i 40 år, og ønsker at ungene skal oppleve mestring.

– De blir jo kjempestolte når de slutter med bleie. Det er en stor greie, for da blir de store. Det er morsomt å se hvor viktig det er for ungene, forteller Lysaker.

Mange av dagens bleier er ikke store, ubehagelige klumper som nærmest subber i gulvet.

– De er blitt ganske behagelige. Dermed kan man tenke at de vil bruke det lenger, men samtidig kan vi pushe litt da, slik at de slutter. Og vi ser gleden når de klarer å gå på do, sier barnehageveteranen.

Press kan bli stress

Anne Myhre Ellingsen i skolehelsetjenesten forteller at selvfølelsen til barn vokser for hver nye ting de lærer seg.

– De fleste er glad i øve seg, prøve og streve litt. Endelig få gummistøvlene klare og få strikken på gummibuksa over.

– Og endelig klarer jeg å tørke meg?

– Endelig klarer jeg også å tørke meg.

Hun har følgende råd:

– Det skal aldri være noe press med bleieavvenning, da tar ofte hele situasjonen lengre tid og det kan bli vegring som sitter i lenge. Heller følge barnets initiativ, og være i tett dialog med helsestasjonen, hvis man anser det som et problem for barnet, med tanke på motivasjon eller trygghet.

