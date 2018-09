Nils og Ronny: – Vi gjør risikovurderinger hele tiden

– Vi kastet oss rundt da vi forstod at det vi kaller «vår landsby» hadde blitt utsatt for tyfonen. Og at det fikk store konsekvenser på grunn av leirras, sier Ronny Kristoffersen til NRK.

– Vi bestemte oss der og da og reiste til Filippinene, fortsetter han.

Mens NRK snakker med Nils og Ronny på telefon, er de på vei inn i området der flere personer fra landsbyen har mistet livet eller er savnet. Kristoffersen beskriver en vanskelig kjørerute, og på et tidspunkt går det et leirskred ut fra siden av veien.

– Det gjør det vanskelig for oss å komme inn med det utstyret vi har. Men vi har lastet opp bilen med lys og generatorer. Det er det de trenger for å leite døgnet rundt. Vi kjemper mot klokka, sier Kristoffersen.

En familie henter en 22 år gammel jente som mistet livet i uværet. Foto: Privat

Årets sterkeste uvær

Med vindhastighet opp i 330 kilometer i timen sto årets sterkeste uvær inn over det nordlige Filippinene natt til sist lørdag. Kraftig vind og store nedbørsmengder hamret løs på øyriket. Tyfonen «Mangkhut» traff først kystbyen Baggao i Cagayan-provinsen, nordøst på Filippinene.

Fredag morgen kom meldingene om at 22 personer er bekreftet omkommet etter et jordskred på øya Cebu sentralt på Filippinene. Tragedien rammet få dager etter at tyfonen Mangkhut kostet minst 88 filippinere livet nord i landet. Mange av dem omkom da et jordskred begravde en bygning der gruvearbeidere hadde søkt tilflukt under uværet.

Veiene er i svært dårlig forfatning. På et tidspunkt måtte telefonsamtalen brytes fordi det å kjøre videre krevde alt fokus fra begge to. Foto: Privat

– Det er dessverre tungt regnvær. Det er det verste. Det hindrer letingen og gjør det farlig. Vi har akkurat fått høre at en frivillig redningsarbeider har forsvunnet i leira, sier Kristoffersen.

– Hvor farlig er det å bevege seg i dette området?

– Vi føler veldig på det nå. For det regner ekstremt mye, på et allerede mettet jordsmonn. Så vi sitter her og gjør risikovurderinger hele tiden.

Bygde bibliotek

Landsbyen til Nils og Ronny ble kjent over hele landet da de to TV-personlighetene fra Hønefoss bestemte seg for å bygge et bibliotek der, i NRK-serien «Handlingens menn».

– Det er en ganske lang historie som strekker seg tilbake nesten 15 år. Nils og jeg var her på opptak for NRK og møtte en lærerinne som spurte om vi ikke kunne sende noen brukte engelske bøker til henne og den lille landsbyen hun jobbet i, forklarer Kristoffersen.

– Vi sa ja, men vi sendte jo ikke bøkene. Så vi fikk dårlig samvittighet og reiste tilbake 15 år senere og bygde et helt bibliotek.

Nils Wærstad og Ronny Kristoffersen foran det ferdige biblioteket. Foto: Nils & Ronny TV

Fikk melding

Men for noen dager siden tikket det inn en melding fra den samme lærerinnen.

Nils og Ronny, sammen med lærerinnen Ermie, foran «command post» med liste over savnede og omkomne. Foto: Privat

– Vi fikk en melding fra henne om at nå er det alvor. Nå har de mistet femten fedre og sønner som var på arbeid. Og det er bare noen få hundre mennesker som bor i den landsbyen, sier Kristoffersen

– Hvordan skal dere klare å hjelpe til?

– Når vi om noen dager reiser videre til selve landsbyen, blir det fokus på de mødrene og barna som har mistet noen. I Manila jobbes det med å fylle opp en lastebil med varer, og så satte vi i gang en spontan innsamlingsaksjon. Der er det voldsomt engasjement, forteller Kristoffersen.

Nils og Ronny ble utnevnt til adoptivsønner av landsbyen. Foto: Nils & Ronny TV

Vil bygge opp noe bærekraftig

Han understreker at de syntes det var svært ærefullt å bli utnevnt til «sønner av landsbyen», og at det forplikter slik situasjonen er nå.

– Vi håper vi kan få til noe i landsbyen. En ting er nødhjelpen, men nå ser det ut til at vi får inn såpass med midler her at vi kan legge et løp som gjør at disse familiene kanskje kan bygge opp noe som er litt mer bærekraftig, sier han og legger til:

– At de kan erstatte den inntekten de hadde fra fedrene og sønnene sine med noe annet. Det er en utfordring, men det er noe vi strekker oss etter.

I reiseprogrammet "Handlingens Menn" kaster Nils og Ronny seg ut i halsbrekkende reiser og prosjekter for å vise at verden kanskje er litt mindre farlig enn mange skal ha det til. I siste episode er det klart for åpningen av biblioteket i Banaue. Du trenger javascript for å se video. I reiseprogrammet "Handlingens Menn" kaster Nils og Ronny seg ut i halsbrekkende reiser og prosjekter for å vise at verden kanskje er litt mindre farlig enn mange skal ha det til. I siste episode er det klart for åpningen av biblioteket i Banaue.