Nils og Ronny: – De er veldig takknemlige

– Det er litt overraskende faktisk. At det er så stort engasjement, sier Nils Wærstad.

Sammen med kollega Ronny Kristoffersen, startet han en innsamlingsaksjon for å få hjelp til den lille landsbyen som etter hvert har blitt svært godt kjent for norske TV-seere.

– De er jo helt satt ut over at det faktisk er mulig at denne bitte lille landsbyen blir gjenstand for såpass mye oppmerksomhet fra et helt land, forklarer Nils Wærstad før han fortsetter:

– Det er snakk om såpass store summer at det faktisk er livsløpsendrende for dem som behøver det mest. Så de er veldig takknemlige.

Nils Wærstad og Ronny Kristoffersen foran det ferdige biblioteket, som de fikk bygget i landsbyen i forbindelse med TV-serien «Handlingens menn». Foto: Nils & Ronny TV

Håpet på noen kroner

Da de to TV-profilene kastet seg rundt og dro til Filippinene etter at tyfonen «Mangkhut» herjet med øyriket i september i fjor, håpet de å få inn noen kroner i støtte til «sin landsby». Den gang fikk de samlet inn 250.000 kroner.

Men etter at dokumentaren «Når katastrofen inntreffer» ble sendt på NRK i begynnelsen av januar, har pengene igjen begynt å strømme inn. Så langt er den samlede summen på over 600.000 kroner. 350.000 av disse har kommet inn den siste uken, etter at dokumentaren ble vist på TV.

– Var vi overveldet over viljen til å stille opp før, er vi «over the moon» nå. Så fantastisk bra, og vi vet at dette virkelig vil gjøre en forskjell i mange unge liv, forklarer Ronny Kristoffersen.

Se hele dokumentaren:

Nils & Ronny har produsert tv fra Filippinene. De bygget enda til et romersk bibliotek i en liten landsby oppe i fjellene. For dette ble de utnevnt til «sønner av landsbyen». 2 år senere, mottar de en desperat melding om hjelp. En voldsom tyfon herjer, mange fra landsbyen er drept. Nils & Ronny slipper det de har i hendene og legger ut på en dramatisk reise som tar seeren på innsiden av en katastrofe Du trenger javascript for å se video. Nils & Ronny har produsert tv fra Filippinene. De bygget enda til et romersk bibliotek i en liten landsby oppe i fjellene. For dette ble de utnevnt til «sønner av landsbyen». 2 år senere, mottar de en desperat melding om hjelp. En voldsom tyfon herjer, mange fra landsbyen er drept. Nils & Ronny slipper det de har i hendene og legger ut på en dramatisk reise som tar seeren på innsiden av en katastrofe

Startet såpeproduksjon

Landsbyen til Nils og Ronny ble kjent over hele landet da de to TV-personlighetene fra Hønefoss bestemte seg for å bygge et bibliotek der, i NRK-serien «Handlingens menn».

– Det var viktig for oss å gjøre noe med pengene som pekte fremover. Noe som ikke bare var å kjøpe ett tonn med ris og komme med umiddelbar nødhjelp, forklarer Wærstad.

Derfor ble det etter forslag fra Ermie, som er lærerinne og personen som for 15 år siden fortalte dem om landsbyen, bestemt at noe av pengene skulle brukes til såpeproduksjon. Tanken er at det skal kunne skaffe en inntekt til de familiene som mistet sine forsørgere under uværet.

– De første såpene kom til Norge 1. desember. Så det er fortsatt ungt. Men det er mange som ønsker å bidra. Nå har de også begynt å selge såpene lokalt, sier Wærstad.

Nils og Ronny, sammen med lærerinnen Ermie, med ingrediensene som skal til for å starte produksjonen av såpe. Foto: Nils & Ronny TV

Skal brukes på å utdanne unge

Pengene skulle også sørge for at flere ungdommer i landsbyen slapp å bryte utdanningsløpet for å forsørge familiene sine.

– Det vi ser nå er at vi kan utvide mandatet til å gjelde andre ungdommer, videre skolegang og kanskje annen utdanning, forklarer Wærstad.

Nils og Ronny ble utnevnt til adoptivsønner av landsbyen. Foto: Nils & Ronny TV

Han har sett at mange av tilbakemeldingene går på hvor langt pengene rekker.

– Jeg tror det er litt av kjernen i at responsen har vært så enorm, at publikum nok opplever at pengene rekker så enormt langt, sier Wærstad.

– Du holder en skoleelev på skolen i én uke for 400 kroner. Det er med alt. Mat, opphold, transport, skolemateriell. Rett og slett hele livsoppholdet for en som går på college eller high school, legger han til.

De to retter nå en stor takk til de som har bidratt.

– Alt som kommer inn, alle bidrag, det er jo det som gjør dette mulig. Vi bare skaper oppmerksomheten rundt det, sier Wærstad.