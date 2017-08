Ni skadet

Ni personer ble skadet etter at et hestefølge fra Hemsedal Hestesenter ble skremt ved Gomobu i Valdres. Rytterne skal ha falt av hestene, som trolig ble skremt av en kuflokk i går ettermiddag. En mann i 70-årene ble fløyet til Ullevål sykehus. To kvinner og en gutt på 11 år ble kjørt til sykehuset innlandet på Gjøvik for behandling av brudd-skader, mens fem ble lettere skadet.