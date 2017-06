Nei til piggdekkavgift

Bystyret i Drammen stemte i dag imot å innføre en prøveordning med piggdekkavgift i byen. Luftkvaliteten er flere steder i byen helsefarlig på dager med høy luftforurensning. MDG mener at en avgift vil føre til at bruken av piggdekk vil reduseres ytterligere. I dag er den på 20 %. Fredrik Haaning (H) mener en piggdekkavgift ikke vil gi en ønsket effekt og at det derfor ikke vil være riktig at innbyggerne i Drammen som kjører med piggdekk, blir påført en slik avgift.