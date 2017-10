Nedjusterer siktelsen

Politiet nedjusterer siktelsen mot to kamertater etter at 17 år gamle Eddy Singh mistet livet etter en fest på Konnerud i Drammen i sommer. Obduksjonsrapporten konkluderer at Singh døde av MDMA-forgiftning. Siktelsen justeres fra grov kroppsskade til grov kroppskrenkelse.