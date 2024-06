Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Naturvernforbundet er sterkt kritiske til planene om å legge den nye E16 gjennom et internasjonalt verneområde ved nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat i Ringerike og Hole kommuner.

Området er et viktig stopp for titusenvis av Europas fugler, og flere av artene som er observert her er rødlistet.

Naturvernforbundet mener at prosjektet vil ødelegge 1790 dekar matjord, 4746 dekar natur og 1458 dekar annet areal.

Bygging, drift og vedlikehold av vei og bane vil ifølge Nye Veier slippe ut cirka 890.000 tonn CO2-ekvivalenter, i tillegg til utslipp tilsvarende 275.000 tonn CO₂ fra nedbygging av natur og jordbruksområder.

Samferdselsdepartementet argumenterer med at trafikksikkerhet er første prioritet, og at E16 mellom Skaret og Hønefoss er en av de mest ulykkesutsatte strekningene i Norge.

Naturvernforbundet forlanger at Stortinget skroter planene, og mener at området er for viktig for fuglelivet til å bli ødelagt.



– Her er det ikke engang lov å ferdes med motorbåt nå i hekkesesongen. Men om få år, hvis Nye Veier får det som de vil, vil det altså gå en firefelts motorvei med 110-sone, tvers igjennom dette området! Det kan vi ikke akseptere.

Truls Gulowsen, leder av Naturvernforbundet, er oppgitt, frustrert og sint.

Det er også Martin Lindal (leder av Naturvernforbundet i Buskerud), Ingeborg Bech (leder av Naturvernforbundet i Hole og Ringerike) og Marius Von Glahn (BirdLife Buskerud).

– Dette er et veldig viktig område for hekkende og trekkende fugl. Motorvei her er galskap, mener Truls Gulowsen. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Sammen står de og ser på elva som slynger seg gjennom det frodige landskapet ved nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat, et område i Ringerike og Hole kommuner.

Stedet er et viktig stopp for titusenvis av Europas fugler. Over 250 arter er observert her, flere av dem er rødlistet.

Viper er blant fuglene på listen over truede arter. Her fotografert ved Mælingen på Ringerike. Foto: Torbjørn Røberg /

– Ekstremt bekymringsfullt

Naturvernerne frykter det verste med den nye Europavei 16 som er planlagt her.

Det betyr inngrep i matjord, våtmark og altså en motorvei tett på et naturreservat – et internasjonalt verneområde.

Følgende vil bli berørt, eller sagt med naturvernernes ord, ødelagt:

1790 dekar matjord

4746 dekar natur

1458 dekar annet areal

Svar fra Nye Veier Ekspander/minimer faktaboks Christian Altmann er kommunikasjonsdirektør i Nye Veier. Han svarer Gulowsen slik: – Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok reguleringsplanen i mars 2020. Dette er den gjeldende planen for prosjektet. Planen beskriver hva som skal bygges og de arealene som trengs for å bygge og drifte vei og jernbane. Planen ble vedtatt etter en omfattende utredning av konsekvenser og planarbeid. I denne tidsperioden eide Statens vegvesen og Bane Nor prosjektet. – Nye Veier har altså ikke fremmet noen reguleringsplan, men overtatt en. Dette tror jeg Gulowsen vet, men han foretrekker av en eller annen grunn å fortelle denne historien.

Christian Altmann i Nye Veier. Foto: Nye Veier

Truls Gulowsen på sin side sier dette:

– Jeg er helt sjokkert over at man i det hele tatt vurderer å bygge noe som helst i et område som dette.

I tillegg vil store utfyllinger av steinmasse sperre for vanngjennomstrømningen mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden. Det mener Naturvernforbundet vil medføre potensielt store negative konsekvenser.

Ingeborg Bech, Truls Gulowsen og Marius Von Glahn er kritiske til traseene som de mener vil ødelegge matjord, våtmark og annen natur. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– De gir rett og slett blaffen i området, oppsummerer Bech.

– Naturtapene vil bli katastrofale, her er blant annet vipe, dverglo, lerkefalk, fiskeørn og sothøne. Fugler som allerede er kritisk truet. Dette er ekstremt bekymringsfullt, sier Glahn.

– Hva er hensikten med nasjonalt vern når det ikke tas hensyn til? undrer Lindal.

Hva synes du om E16-planene? Skrot prosjektet, snart er det ikke natur igjen i landet. Jeg er enig med politikerne: Trafikksikkerhet kommer først. Er det ikke mulig å oppgradere eksisterende vei?

Det aller verste prosjektet

Naturvernforbundet ikke bare forventer, de forlanger at Stortinget skroter planene.

Gulowsen mener at «E16 Ringerike er det aller verste nye prosjektet i denne planen».

– På grunn av trafikkstøy, arealinngrep samt store skjæringer og fyllinger, står hele området – som betegnes som et av landets viktigste fugleområder – i fare for å bli ødelagt.

– Vil ikke fuglene finne seg et annet område?

– Det er et godt spørsmål. Mange tror at fuglene bare kan fly til et annet sted, men en stor trussel og en viktig grunn til at så mange fuglearter er på rødlista, er at vi har ødelagt leveområdene til artene. Det er ikke andre steder å dra, svarer Gulowsen.

Martin Lindal (til venstre) og Marius Von Glahn speider etter håp. Men frykter det verste. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Naturvernforbundet opplyser at det er gjennomført klimaanalyser av fellesprosjektet for E16 og Ringeriksbanen:

Ifølge Nye Veier vil bygging, drift og vedlikehold av vei og bane slippe ut cirka 890.000 tonn CO2-ekvivalenter.

I tillegg kommer et utslipp tilsvarende 275.000 tonn CO₂ fra nedbygging av natur og jordbruksområder.

– Dette tilsvarer ett års utslipp fra et gasskraftverk av typen vi hadde på Kårstø (ca. 1,2 millioner tonn), som det var store diskusjoner rundt og endte med regjeringsskifte i 2000. Melkøya har også årlig utslipp på cirka 1 million tonn CO2, sier Gulowsen.

Trafikksikkerhet er første prioritet

Nye E16 på Ringerike vil etter all sannsynlighet bli en realitet om få år, og vil da legges gjennom et naturreservat.

Regjeringen på sin side mener at de har planer for å ivareta området.

– For å unngå et tap av særlig sårbar natur, så er det foreslått å verne natur andre plasser, sier Tom Kalsås (Ap), statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Kalsås (Ap). Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Hva er poenget med et vernet område når det ikke tas hensyn til?

– Det viktige i denne saken handler om trafikksikkerhet. E16 mellom Skaret og Hønefoss er jo en av de mest ulykkesutsatte strekningene i hele Norge. Det er viktig for regjeringen å få gjort noe med denne strekningen, derfor er det valgt å prioritere den i forslaget til den nye nasjonale transportplanen for de neste årene.

– Er dilemmaet en avveiing mellom antall drepte i trafikken og fugleliv?

– Det er gjort grundige utredninger i arbeidet med å lage en reguleringsplan for denne strekningen. Det er foreslått en rekke tiltak for å ivareta natur, jordbruksinteresser og friluftsliv, svarer Kalsås.

På spørsmål om det er realistisk eller et alternativ å utbedre eksisterende vei kontra det å bygge ny, svarer satssekretæren:

– Vårt utgangspunkt er den reguleringsplanen som gjelder, altså å bygge ny vei. Men det gjenstår noen avklaringer.

– Staten er den største tyven

Naturvernforbundets leder i Hole og Ringerike, Ingeborg Bech, gjør oppmerksom på at det er et nasjonalt mål at den årlige omdisponeringen av dyrket jord ikke skal overstige 2000 dekar.

Målet ble fastsatt ved Stortingets behandling av oppdatert nasjonal jordvernstrategi i juni 2023.

– Med E16-utbyggingen her vil 1700 dekar bli berørt, konstaterer hun.

– Staten er den største tyven, følger Gulowsen opp.

Truls Gulowsen og Ingeborg Bech. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Statssekretær i Samferdselsdepartementet responderer slik:

– Vi har jo foreslått flere grep for å bøte på dette, blant annet ved å se på et nydyrkingsfond, for å sørge for at arealet kan tilbakeføres etter utbyggingsperioden. Men òg å se på om det er mulig å få til nydyrking i andre områder.

I reguleringsplanen står det at det skal bygges ny europavei og jernbane i samme trasé. Men i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan, er jernbanen fjernet.

Nå står kun veien igjen.

– Er da reguleringsplanen gyldig?

– Det er noe som må avklares før en kan starte veiutbyggingen, svarer Kalsås.

Tom Kalsås sier det er foreslått flere tiltak for å ivareta naturen. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Forslaget til ny nasjonal transportplan er nå til behandling i Stortinget. Målet er å få den ferdig før sommerferien.

– Når det er gjort, så må man få på plass de nødvendige avklaringene knyttet til den reguleringsplanen som ligger der per i dag, sier Kalsås.

Naturvernforbundet har uansett en tydelig melding til stortingspolitikerne, som nå sitter og behandler Nasjonal transportplan.

– Hvis man skal ha en veiforbedring over Ringerike, må det være et annet sted enn gjennom hjertet av Nordre Tyrifjorden!