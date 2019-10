Natty (32) brukte privat fødselshjelper

– Mannen min hadde en del frykt knyttet til det å få barn. Da var det en trygghet å ha en doula som kunne ivareta meg underveis, sier Natty Lundesgaard fra Drammen.

32-åringen har to barn fra før, men lille Isaiah var mannens første. Det var slik hun fikk ideen om å bruke en privat «doula», som kommer av gresk og betyr kvinne som tjener.

Fødselen av Isaiah tok bare to til tre timer. Mamma Natty er takknemlig for at hun fikk ha med seg en doula. Foto: Privat

En doula er en erfaren fødselsledsager som gir emosjonell, fysisk, informativ og praktisk støtte før, under og etter fødsel. Doulaen erstatter verken jordmor eller barnefar, men er et supplement.

– Vi tar ingens plass. For oss er fødselen et samarbeid, sier Ina Gustavsson.

Hun var Lundesgaard sin doula og er utdannet ved Doulaskolen, som er en toårig utdanning i Oslo.

– Vi bruker verktøy som avspenning, massasje, pust og stemme, og tilrettelegging for en trygg og god stemning under fødsel. Da Natty fødte, lagde jeg rett og slett kattelignende trykk på hoftene hennes under hver ri. Jeg brukte rolig stemme og hjalp henne med pusten, sier Gustavsson.

F.v. lille Isaiah, mamma Natty og doula Ina hjemme hos Natty i Drammen. Foto: AZAD RAZAEI / NRK

Blir mer populært i Norge

Stadig flere kvinner i Norge ønsker å ha med en doula under fødsel, enten det er hjemme eller på sykehuset. Prisen for en basispakke ligger på mellom 15.000 og 23.000 kroner.

Leder for Jordmorforeningen, Kari Aarø, tror etterspørselen skyldes at mange synes det er for travelt på fødeavdelingene og har behov for å føle seg trygge.

– Vi ser at det er en økende interesse for dette, og doula er noe vi knapt kjente til her til lands for ti år siden, sier Aarø.

Leder for Jordmorforeningen, Kari Aarø, sier det er økt etterspørsel etter doulaer i Norge. Foto: Den Norske Jordmorforening

Hun sier at det er opp til kvinnen selv hvem hun ønsker å ha med seg på fødeavdelingen.

Økningen av bruk av doula er størst på Østlandet, opplyser Aarø. Også doulaene merker den økte pågangen.

– Forskning viser at en doula kan ha stor innvirkning på fødselen. Blant annet reduserer det bruken av medisinsk smertelindring, og kvinnene blir mer fornøyde med fødselsopplevelsen, sier Gustavsson.

– Ikke nødvendig for å føde

Silje Brennum er jordmor ved Drammen sykehus og har opplevd fødsel med doula til stede.

– Det var en kjempeflott opplevelse, og det ble et kvinnefellesskap på fødestuen. Likevel er det viktig å si at det ikke er nødvendig å ha en doula for å føde i Norge, sier Brennum.

Det er halvannet år siden Isaiah ble født. Det er derfor en stund siden de to kvinnene møttes sist. Lundesgaard mener at fødselen ble bedre av at Gustavsson var med.

– Det gir en annen trygghet, og jeg fikk alternativ smertelindring, noe som var viktig for meg, sier Lundesgaard.

– Hva syntes pappa da?

– Han var veldig takknemlig. Det var trygt for ham å se på Ina da jeg var i smerter. Da visste han at det var greit, sier Lundesgaard.