Natt til søndag må du stille klokka

Den siste søndagen i mars klokka 2 «hoppar vi over» ein time og stiller klokka fram til 3. Det har vore ein årleg tradisjon i Noreg frå 1980 og i enkelte periodar tidlegare på 1900-talet.

Noreg held sentraleuropeisk tid (CET) og stiller mellom sommar- og vintertid i takt med EU-landa, mellom anna av omsyn til næringslivet. EU har vurdert i fleire år å droppe klokkestillinga, som enkelte meiner øydelegg døgnrytmar og er forvirrande for husdyr, men førebels har ein ikkje landa på ei avgjerd.

Analoge armbandsur og steikeomnsklokka

Klokkestillinga har vorte eit mindre ritual i takt med at fleire av klokkene våre har vorte kopla til internett.

– Enkle klokker, som analoge armbandsur eller klokka på steikeomnen, må du sjølv justere, medan digitale klokker kopla til nett som oftast stiller seg sjølve, skriv Justervesenet i ei pressemelding.

Dei har ansvaret for Noregs offisielle tid.

Slik hugsar du kva veg klokka blir stilt

Jan Christian Vestre er næringsminister. Foto: Pressebilde

Og for deg som slit med å hugse kva veg ein skal stille klokka finst det fleire hugsereglar. Éin er at ein stiller klokka mot sommaren, altså fram om våren og tilbake på hausten. Ein annan er at ein lengtar fram til sommaren om våren og tilbake til sommaren om hausten. Ein tredje og meir konkret regel er at hagemøblane blir sette fram før sommaren og tilbake når sommaren er over.

– Det at vi no stiller klokka ein time fram, betyr lysare ettermiddagar og at det er vår i lufta. Ved å stille klokka ein time fram «mister» vi timen mellom klokka 02:00 og 03:00. Denne timen vil vi likevel få tilbake til hausten når klokka igjen skal stillast tilbake til normaltid, seier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i ei pressemelding.