Naboene: – Et dårlig forslag

– Det er ikke bra. Vi syns dette er et lite godt forslag. Det er nære naboer på Utøykaia også og som var involvert i å redde ungdommer 22. juli, sier en av naboene, Jørn Øverby i Utstranda velforening, til NRK.

AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene foreslår å flytte minnesmerket til tomta deres ved Utøyakaia. Forslaget ble lagt fram på et pressemøte torsdag formiddag.

– Utøykaia ligger i umiddelbar nærhet til campingplassen, og det er flere naboer og hus tett på, sier Øverby.

– Forslaget kom brått på. Vi ble ikke engang involvert og visste hva som skulle komme. Vi skulle gjerne ha ønsket å delta i prosessen.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sier han ikke har tatt stilling til AUFs forslag, men at han nå vil invitere naboene og Hole kommune til møter for å diskutere forslaget.

– Blir fortsatt rettssak

Naboene i Utstranda velforening har gått til sak mot staten for å få stanset planene om oppføring av minnestedet på Sørbråten. Rettssaken går i Ringerike tingrett 25. april.

Øverby sier naboene fortsatt er innstilt på å møte staten i retten.

– Sånn som det ser ut nå, så blir det fortsatt rettssak. Dessverre, sier han.

I desember tilbød staten Utøya-naboene en rettsmekling med erstatning eller kompensasjon i form av penger som en del av tilbudet. Det sa naboene tvert nei til.

Minnestedet skulle etter planen stå ferdig i fjor sommer, men naboenes protester har ført til at prosessen er blitt kraftig forsinket.

Sanner: – Stor sans for forslaget

Forslaget om å flytte minnesmerke kommer for å unngå «en opprivende og uverdig rettssak», sa AUF-leder Mani Hussaini på pressemøtet på Utøykaia torsdag formiddag.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) ønsker nå å få forslaget vurdert.

– Jeg har stor sans for forslaget, fordi det var dette stedet som var så sentralt for den tragiske dagen. Forventningsfulle ungdommer dro ut på sommerleir her, sa Sanner.