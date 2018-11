Nå nekter han skyld for drapet på Alexandra

Den nå 26 år gamle mannen ble dømt til 13 og et halvt års fengsel i Hallingdal tingrett. Der erkjente han straffskyld etter alle tiltalepunkter.

Mannen anket dommen, og onsdag startet ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett.

Han erkjenner fortsatt de faktiske forhold, men mener han ikke var tilregnelig fordi han gikk på Citalopram, et legemiddel som brukes mot blant annet depresjon og panikklidelser, da han begikk drapet.

KRANGLET: Paret hadde en krangel før drapet. Her er kjæresten tilbake på hytta i Flå i forbindelse med rekonstruksjon av drapet. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Hvordan kunne jeg gjøre sånt med mennesket jeg elsket mest? Jeg skjønner ikke. Jeg følte jeg ingenting. Jeg er egentlig et følelsesmenneske, sier 26-åringen og bryter ut i gråt under sin forklaring.

– Jeg var ikke bevisst

Mannen har med seg et eksemplar av Bibelen som han har på bordet foran seg i vitneboksen. Han forklarer seg med lav stemme.

– Jeg vet en ting, og det er at jeg aldri hadde skadet Alexandra med vilje. Det var min kropp som gjorde dette. Men jeg var ikke bevisst da jeg gjorde det.

26-åringen forteller at han har diagnosen engstelig, unnvikende personlighetsforstyrrelse (ekstern lenke). Han er uenig i diagnosen.

Rettspsykiatriske sakkyndige vurderte mannen som tilregnelig da han ble dømt i tingretten. I lagmannsretten skal det blant annet legges fram hvorvidt medisinen tiltalte brukte, kan framkalle psykose.

– Hun ville få meg innlagt

Mannen forteller også om en episode som han ikke fortalte i tingretten. Få dager før de reiste til hytta i Flå, dro paret til en kirke som betydde mye for ham.

Der «falt jeg helt sammen», sier mannen.

SKYLD: Mannen sa seg skyldig da saken gikk for tingretten i Hallingdal tidligere i år. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Et stykke unna står noen ungdommer og ler og koser seg. 26-åringen forteller at han oppfatter at de ler av ham, og at han har lyst til å konfrontere dem med dette.

– Men Alexandra holder meg fast og sier rolig «de ler ikke av deg, de ler ikke av deg». Jeg følte da at jeg var fryktelig redd for å miste henne. Hun sier hun elsker meg, sier hun skal være sammen med meg uansett, sier 26-åringen.

Ifølge mannen foreslo kjæresten deretter at de burde forsøke å få ham innlagt på psykiatrisk avdeling, men at han ikke ville.

Fire dager senere reiste de på hytta i Flå.

Hevder han ikke husker

Ifølge tiltalte var kjærestens foreldre skeptiske til ham og ba datteren om å vurdere forholdet. De mente blant annet at han var lat og initiativløs, ifølge tiltalte.

– Jeg følte at de mislikte meg sterkt, sier mannen og forteller at han var redd kjæresten skulle høre på foreldrene sine og forlate ham.

Tiltalte og kjæresten kranglet på hytta i forkant av drapet. Han hadde drukket alkohol kvelden før og tok morgenen etter en kjøretur med bilen hennes mens hun sov.

Kjæresten skal ha vært opprørt og lei seg da han kom tilbake og sagt at hun ville avslutte forholdet.

Politiet på åstedet i Flå i Buskerud. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Alexandra Therese Nilssen ble drept med en kjøkkenkniv på soverommet. Tiltalte hevder at han ikke husker selve drapshandlingen.

Da politiet undersøkte hytta etter drapet, fant de blod på badet. Tiltalte sier han ikke kan huske å ha vært på badet.

– Det er ikke fra meg, sier han.

Aktor i saken, statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten, ville vite hvem det da kan ha vært.

– Det er politiet, garantert, svarer han.

Faren: – Ingen livsglede lenger

Etter drapet dro tiltalte fra hytta i kjærestens bil. Han tok av seg bilbeltet, kjørte over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil. Ifølge tiltaltes egen forklaring forsøkte han å ta sitt eget liv.

Da nødetatene kom til stedet, fortalte han at han hadde drept kjæresten på hans families hytte i Flå. Hun ble funnet død på hytta slik han hadde forklart.

Alexandra Nilssen fra Rygge blir av venner og familie beskrevet som ambisiøs, omsorgsfull og kreativ. Hun skulle begynne på medisinstudier den høsten.

Tiltalte har hele tiden hevdet at han ikke husker drapet. Her er han tilbake på hytta med politiet, for å gjennomføre en rekonstruksjon av drapet. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Foreldrene hennes orket ikke å se tiltalte i tingretten. Alexandra var deres eneste barn.

– Den dagen hun var død, døde nesten jeg også, sa hennes far da han forklarte seg via telefon.

– Det er ikke noe å leve for lenger. Vi har ingen livsglede lenger. Jeg skulle gjort hva som helst for å få henne tilbake, sa han.