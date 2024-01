Nå kan kapasiteten på bilen bli halvert

De siste dagene har det vært snøkaos i Sør-Norge. Nå kommer sprengkulda. I store deler av Norge kan det bli kaldere enn 20 minusgrader.

Det må tas på alvor på flere områder, også når du skal ut og kjøre – spesielt hvis du har elbil.

– Som med mobiltelefoner og andre ting som går på batteri, blir kapasiteten redusert kraftig i kulda. Folk må derfor ta høyde for en halvering av rekkevidden, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, til NRK.

Mens det blir mildere i nord, kan det bli rekordkulde i sør. Sist det var 20 minusgrader i Oslo var i 2010, og rekorden er på 26 blå fra 1941. Foto: Meteorologisk institutt

Sjekk været der du bor: Så kaldt blir det de neste dagene

Kan bli kaldeste på ti år

NAF gjennomfører tester av de fleste elbilene som finnes i det norske markedet. De testes både om sommeren og på vinteren.

– Vintertestene har vært i moderate temperaturer, mellom 0 og minus 10 grader. Da er rekkeviddetapet på opptil 36 prosent. Når det er så kaldt som nå, må folk ta høyde for en halvering, sammenliknet med sommeren, forteller Sødal.

Statsmeteorolog Pernille Borander sier til NRK at flere deler av landet kan få de kaldeste temperaturene på ti år. Det er ventet at lavtrykket, som i en lang periode har ligget over Nordsjøen og Skagerrak, skal trekke seg sørover. Med det bygger det seg opp et høytrykk over store deler av Skandinavia.

– Det er dette høytrykket, sammen med klarvær, som fører med seg de kalde temperaturene som er ventet i dagene fremover. I løpet av torsdag, fredag og lørdag kan store deler av Sør-Norge få temperaturer fra minus 10 til minus 25 grader, sier Borander.

Torsdag ettermiddag varsler Meteorologisk institutt at det muligens blir litt mildere enn varslet, selv om det kommer til å bli kaldt.

– I Oslo blir det trolig mellom 15 og 20 kuldegrader, men det kan fortsatt komme ned i 26 minus. Indre deler av Østlandet kan ende opp med under 30 minusgrader, sier meteorolog Marit Berger.

Planlegg turen

Sødal i NAF sier bilene ikke er testet i sprengkulda, siden det ikke er så ofte det er mulig å gjennomføre de undersøkelsene – samt at det ikke er «normalen» en norsk vinter.

– Hva må folk tenke på når de skal kjøre i kaldere vær enn 20 minusgrader?

– Turen må planlegges litt bedre, og du må kanskje ha oftere ladestopp. Hurtigladingen går ofte også tregere, og det kan være flere på ladeplassen, siden flere trenger hyppigere lading. Har du en bil med forvarming av batteriet, kan det være lurt å bruke det. Da går din egen lading raskere, og du gir plass til andre.

Nils Sødal i NAF ber folk planlegge turene litt bedre nå som det er så kaldt. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Også hjemme er det mulig å «forberede» bilen før turen.

– Det kan være lurt å forvarme batteriet og kupeen mens du står plugget til hjemme, for da bruker du strøm fra strømnettet til å få en varm bil og et varmt batteri, og da kan rekkevidden holde seg bedre.

NAF trekker også fram disse tipsene:

Det er lurt å kjøre økonomisk for å spare strøm. Unngå brå akselerasjon, hold jevn fart og slipp gassen tidlig istedenfor å måtte bremse hardt.

Elbiler har ulike kjøremoduser, og bilen bruker mindre strøm om du velger bilens eco-program.

Klimaanlegget er blant funksjonene som trekker mest strøm av komfort-funksjoner. Hvor varmt trenger du egentlig å ha det?

Det er viktig å ha riktig trykk i dekkene. Da ruller den lettest og strømforbruket blir mindre.

Kjører du med takboks på bilen øker forbruket med rundt 10 prosent.

Dersom du kan unngå motorvei og heller velge en rute med lavere hastighet, vil du spare strøm.

Flere elbil-fordeler

Selv om det høres ut som elbilene ikke egner seg når det blir så kaldt som nå, trekker Sødal fram flere positive egenskaper de elektriske kjøretøyene har også på de kaldeste dagene.

– Den starter mye enklere, siden det er bare en eller to elmotorer som skal settes i gang. Det er som å skru på en PC. Med en dieselbil må du dra i gang en kald dieselmotor, hvor alt er kaldt og seigt.

Av samme grunn får du også raskere varme i kupeen.

– Og så har du egentlig bedre kjøreegenskaper på vinterføre, siden du har tyngde på drivhjula i form av det batteriet som ligger i bånn av bilen, sier Sødal.