Mye bråk fra private fester i natt

Politiet har i natt vært på mange adresser for å be folk dempe seg etter flere naboklager. Operasjonsleder Svein Erik Gevelt anslår at de har oppsøkt i alle fall seks-syv adresser i blant annet Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg i natt, ifølge Drammens Tidende.