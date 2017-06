Møtes om skrantesyke

Ordførerne i blant annet Hemsedal, Ål og Hol er invitert til et møte om skrantesyke i Oslo i dag. Det er landsbruks- og matministeren og klima- og miljøministeren som har tatt initiativet til møtet. Det er bestemt at det beste er å avlive over 2000 villrein i Nordfjella for å bli kvitt den smittsomme sykdommen.