Mot normalår for bøndene

Det blir ingen rekordavling for kornbønder i Buskerud i år, ifølge Bondelaget. En vanskelig vår og tørr sommer er årsaken til at bøndene er forberedt på et normal-år. Men om en drøy uke starter innhøstingen av de tidligste korntypene, rundt en uke senere enn vanlig.