Moren til Martine: – Endelig

I går kveld kom tiltalen mot den tidligere dagmammaen til 13 måneder gamle Martine fra Hole. Det var Aftenposten som omtalte saken først.

– Vi har fått vite at det kunne komme en tiltale, så vi har forberedt oss på det.

Det sier Trine Lise Lie, moren til Martine.

– Vi har levd med dette hver dag nå i elleve år. Vi har fått det litt på avstand, men nå kommer alt tilbake for fullt. De siste dagene har vært tøffe, sier Lie til NRK.

Nekter voldsbruk

Kvinnen som er tiltalt, er i slutten av 40-årene. Hun nekter for å ha brukt vold mot jenta. Hun ble siktet første gang noen måneder etter dødsfallet, men den gangen ble saken henlagt fordi politiet ikke klarte å bevise når skadene på jenta skjedde.

Men så i 2008 besluttet Riksadvokaten at saken skulle gjenopptas. Dette endte igjen med at den ble henlagt året etter.

Kripos så på saken i fjor

Så skulle det gå en del år, og i oktober i fjor kom den tidligere dagmammaen i søkelyset igjen da hun på nytt ble siktet. Den nye gruppen som kaller seg Cold Case i Kripos fikk en anmoding fra Sørøst politidistrikt i april i fjor.

– Vi avleverte en rapport til politimesteren om hva som kunne gjøres for å komme videre med saken, sier leder for Kripos' Cold Case-gruppe, Espen Ervik, til NRK.

Ville ha uttalelser fra nye sakkyndige

Cold Case-gruppen anbefalte politiet å innhente uttalelser fra nye sakkyndige i saken.

– Vi tenkte at det kan ha vært en utvikling på det medisinske området, som gjør at man kan se ting sikrere i dag enn man kunne den gangen. Vi anbefalte også nye avhør, sier Ervik.

– Kan du si noe om hva slags medisinsk kunnskap det er snakk om?

– Det ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på, annet at vårt inntrykk er at det er en utvikling innenfor det medisinske området som gjør at man kan komme med andre uttalelser i dag enn man kunne for ti år siden, sier Ervik.

Tar tiltalen tungt

Den tiltalte kvinnens forsvarer Thomas Randby. Foto: Anne Longvik / NRK

Forsvareren til den tiltalte kvinnen, Thomas Randby sier at kvinnen tar den nye tiltalen svært tungt.

– Hun er helt klar på at hun ikke har begått noe vold mot Martine. Hun nekter også straffskyld for de øvrige postene i tiltalen, sier kvinnens forsvarer, advokat Thomas Randby til Aftenposten.

Rettssaken starter i februar

– Det blir tøft å sitte i rettssalen ansikt til ansikt med den tiltalte, sier Martines mor.

– Hvordan forbereder man seg til en slik rettssak?

– Det vet ikke. Vi har gode bistandsadvokater som veileder oss. Vi må bare ta det som det kommer, sier Trine Lise Lie.