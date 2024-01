Mor og stefar til Jonas Aarseth Henriksen kritiserer forsikringsselskapet Tryg

Vi synes det er leit at Jonas Aarseth Henriksens mor og stefar formidler et inntrykk av at Henriksen ble behandlet dårlig av Tryg. Vårt inntrykk er det motsatte: At Henriksen var lettet etter møtet med Tryg 13. april 2023, og fornøyd med avtalen som ble inngått i forbindelse med oppgjør av brannen i to av bilene til Henriksens firma, Henriksen Solutions AS. Henriksen ønsket også at hans firma skulle fortsette sitt kundeforhold i Tryg, noe som ble imøtekommet.

Både i dialogen med Henriksen og i avtalen som ble inngått, prøvde Tryg, så langt det lot seg gjøre, å ta hensyn til den særlige situasjonen som Henriksen stod i.

Vi mener at utdragene fra referatet som NRK publiserer, ikke gir et riktig inntrykk av møtet som ble avholdt 13. april 2023. Tryg har imidlertid ikke fått innsyn i hele referatet, og velger derfor ikke å kommentere det ytterligere.

Tryg har foretatt en gjennomgang av skadesakene som selskapet har behandlet for Henriksen Solutions AS. Vi har funnet noen mindre avvik i det som er Trygs standard rutiner for behandling av slike saker, og det har vi beklaget overfor Henriksens mor og stefar. Vi understreker at disse avvikene ikke er av en slik art at de har hatt påvirkning på Trygs erstatningsutbetalinger i de respektive sakene.