Mistet lappen etter lusekjøring

En mann i 50 årene mistet lappen etter å kjørt i rykk og napp på fylkesvei 40 i Numedal. Politiet mottok flere meldinger fra bilister i dalen som lå bak mannen som lusekjørte, men som ga full gass hvis noen prøvde å kjøre forbi, skriver Drammens Tidende. Politiet fikk stoppet mannen litt sør for Numedal kro etter at vedkommende hadde snudd i Rollag. Bilføreren har tidligere vært i politiets søkelys for uaktsom kjøring og fikk altså førerkortet beslaglagt i går kveld.