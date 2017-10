Mistenkt for flere bankinnbrudd

Politiet mistenker at mennene som er siktet for grovt tyveri etter et innbrudd på Sparebank 1 på Gol, har stått bak flere bankinnbrudd på Østlandet. Det melder TV 2. De to siktede ble pågrepet etter en lang politijakt natt til torsdag forrige uke. I den ene fluktbilen fant politiet en bag full av penger, som de tror stammer fra bankinnbruddet på Gol.