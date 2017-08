Mistenkt for å stå bak innbrudd

Politiet har pågrepet to personer som er mistenkt for å stå bak et innbrudd hos Palmberg Bil i Drammen. Politiet fikk melding etter at en alarm gikk klokka 08:30. Et vindu er knust, og det er stjålet en bærbar PC. De to ble stanset i en stjålet bil.