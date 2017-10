Mistenkt for å ha tent på

Ifølge Drammens Tidende er mannen som er pågrepet i forbindelse med husbrannen på Traby mistenkt for å ha tent på huset. Boligen er en institusjon. Lokalavisa melder at fem ansatte skal ha vært til stede og at vitner skal ha sagt at en person tente på rommet. Mannen er tatt hånd om av politiet.