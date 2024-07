Minst to skadet etter ulykke på E16

Politiet melder at to personer er alvorlige skadet etter at en bobil kjørte ut av veien som følge av at en varebil kom i motsatt kjørefelt.

De har begge blitt fraktet med luftambulanse fra ulykkesstedet til Ringerike sykehus.

– To pasienter betegnes som alvorlig skadet og blir fraktet til Ringerike sykehus i ambulanse. Blir muligens fraktet videre med luftambulanse herfra til Oslo, forteller Øystein Paus Eikedalen, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

I tillegg har to personer som satt i varebilen blitt skadet, men politiet melder at dette ikke er alvorlige skader.

Det er lange køer begge veier, opplyser politiet.

De informerer klokken 16.30 at bilberger har ankommet stedet, og at traffiken blir dirigert manuelt av politiet.