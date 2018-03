Milliardavtale kan gi 15.000 arbeidsplasser

Kongsberg Gruppen melder om samarbeidsavtalen i en pressemelding tirsdag.

Første del av avtalen gjelder leveranser av teknologiutviklingsprogrammer innen forsvar, maritim industri og digitalisering. Programmet har en potensiell verdi på 15 milliarder kroner over åtte år.

Ronny Lie er kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen. Foto: Kongsberg Gruppen

– Dette er en historisk stor avtale, sier kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen, Ronny Lie, til NRK.

Avtalen er den største i Kongsberg Gruppens historie, og i pressemeldingen opplyser selskapet at den vil medføre 15.000 norske årsverk og involvere over 170 norske underleverandører.

– Her ligger det mange muligheter fremover. Det første programmet er et kjøretøysprogram for militære kjøretøyer i Qatar. Det har et stort potensial og representerer om lag 15 milliarder i verdiskapning over de neste åtte årene, forteller Lie.

Han forteller til NRK at de må komme tilbake til hva dette betyr for ansettelser i selskapet.

– Dette er med på å trygge veldig mange årsverk i årene fremover. Men det vil også være ansettelser som følger av dette. Både i Kongsberg Gruppen, men helt sikkert også hos våre 170 underleverandører som vil bli involvert i prosjektet.

Første del av avtalen gjelder blant annet tårnløsninger til 490 pansrede kjøretøy fra den franske produsenten Nexter. Foto: Kongsberg Gruppen

Oppretter eget selskap

Selskapet har sammen med myndighetene i Qatar opprettet et eget selskap for teknologiutviklingsprogrammer. Selskapet, som har fått navnet BK Systems, får hovedkontor i Qatar med administrerende direktør fra Kongsberg Gruppen. Ifølge pressemeldingen skal parken være et innovasjonsnav for internasjonal industri og universiteter.

– BK Systems blir et viktig selskap for utviklingen av teknologi og løsninger innen forsvar, digitalisering og maritim industri i Qatar, og etableringen av dette samarbeidet viser at norsk høyteknologiindustri er verdensledende og etterspurt. Vi ser betydelige muligheter og potensial for norsk industri og teknologiutvikling med denne etableringen, sier konsernsjef Geir Håøy i pressemeldingen.

Verdensledende

– Vi har over tid utviklet et system som er verdensledende innenfor tårnløsninger på personellkjøretøy. Det er blitt standardisert og solgt til nær 20 land. Dette er vi verdensledende på. Det er dette Qatar har etterspurt, den løsningen vil tilbyr og den kompetansen Kongsberg har, sier Lie.

Næringsministeren sier man kan være stolte av at Norge har en forsvarsindustri som har teknologi, kompetanse og konkurranseevne til å lykkes internasjonalt.

– Det gir arbeidsplasser og utvikling av ny teknologi. Det er også gledelig at kontrakten ifølge Kongsberggruppen vil kunne involvere mer enn 170 norske underleverandører og bidra til å sysselsette 15.000 norske årsverk, sier Torbjørn Røe Isaksen til Dagens Næringsliv.