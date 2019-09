Miljøorganisasjon ut mot nordisk klesgigant: – Svært kritikkverdig

– Hvis det viser seg at Nelly gjør noe som helst uetisk i sin produksjon, eller hvis noe er «shady», så tar jeg 100 prosent avstand, sier Anniken Englund Jørgensen.

Toppbloggeren fra Drammen har tidligere vært svært engasjert i rettighetene til arbeidere på tekstilfabrikker i Asia.

Hun er én av mange påvirkere i Norge som samarbeider med Nelly.com. Det innebærer blant annet å reklamere for deres eget varemerke NLY.

Merket selges i Nellys nettbutikk med over ti millioner besøkende hver måned. Mange av disse er nordmenn.

Hvor produktene produseres, er derimot uvisst. Nelly.com har nemlig lukkede fabrikklister for sitt eget varemerke.

– Det er oppsiktsvekkende og kritikkverdig at en så stor og sentral aktør ikke opererer med full åpenhet, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Hun mener at slik hemmelighold bidrar til at det blir vanskeligere for arbeiderne på tekstilfabrikkene å kjempe frem verdige kår.

Toppblogger Anniken Jørgensen har selv vært modell for Nelly.com sitt eget varemerke NLY. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Produserer i de verste landene

Nelly produserer klærne sine i land som blant annet Bangladesh, Kina, India og Tyrkia. Disse er alle rangert blant de verste landene å jobbe i, opplyser Riise.

– De plasseres i kategorien «no guarantee of rights», som betyr at det ikke er noen garanti for at rettighetene til arbeiderne er til stede. Her er det desto viktigere med åpenhet.

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, oppfordrer forbrukerne til å kreve åpenhet fra Nelly. Foto: Selma Joner / NRK

I Bangladesh har det vært flere ulykker på tekstilfabrikker de siste årene. Blant annet kollapset en tekstilfabrikk i 2013, noe som førte til at over 1000 mennesker mistet livet.

– Vi slet veldig med å få klesmerkene til å innrømme at de produserte der, slik at de kunne gjøres ansvarlige for å betale erstatning til ofrene.

Hendelsen resulterte i at sivilsamfunnet måtte samle merkelapper fra varene som ble produsert på fabrikken for å kunne stille noen til ansvar.

Riise mener derfor at Nellys hemmelighold er en stor ansvarsfraskrivelse hvis noe skulle skje hos deres leverandører.

– Det finnes ingen gode argumenter for ikke å være åpne i 2019. De aller fleste store klesmerker er det, og det er å forvente av alle ansvarlige aktører.

Åpenhet er også viktig for miljøet. Det bidrar nemlig til at klesmerkene tar ansvar for tiltak som skal sørge for at miljøforurensning fra fabrikkene ikke skjer, opplyser Riise.

Slik så det ut da Rana Plaza-fabrikken i Bangladesh kollapset i 2013. Over 1000 mennesker mistet livet og 2500 ble skadet. Foto: A.m. Ahad / AP

Vil offentliggjøre listen i 2020

På spørsmål om hvorfor Nelly ikke har åpne leverandørlister, henvises NRK videre til svenske Qliro Group som nettbutikken er en del av.

NRK har ikke lykkes i å komme i kontakt med Qliro Group, og Nelly vil selv ikke svare på hvorfor de ikke opererer med full åpenhet.

De forteller likevel at de mener det er viktig med større transparens i leverandørkjeden, fordi det bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Elin Tranberg, pressekontakt i Nelly.com, opplyser om at Nelly ønsker å åpne leverandørlisten i løpet av 2020. Foto: Emma Grann / Studio Femme

– Vi kommer til å offentliggjøre vår leverandørliste i løpet av 2020. Vi trenger tid til å kontakte alle leverandører. Vi kan ikke publisere noe uten deres samtykke, sier Elin Tranberg, pressekontakt i Nelly.

Videre legger hun til at Nelly i september i 2018 meldte seg inn i Amfori BSCI. Det er en organisasjon som består av flere bedrifter. Målet blant disse er å forbedre arbeidsvilkårene i den globale leverandørkjeden.

– Nelly vil bare samarbeide med leverandører som deler vår respekt for menneskerettigheter, og som er villige til å jobbe for å forbedre sin virksomhet sammen med oss, sier Tranberg.

For å sjekke om leverandørene etterlever Amfori BSCI sine krav til helse, sikkerhet, lønn og arbeidsforhold, utfører Nelly kontroller av fabrikkene. De gjennomfører også granskinger med et tredjepartsfirma, opplyser Tranberg.

Ber forbrukerne om å kreve åpenhet

Framtiden i våre hender oppfordrer forbrukerne til å sende henvendelser til Nelly om at de må åpne leverandørlistene sine så fort som mulig.

– Bør folk slutte å handle fra Nelly frem til de åpner opp?

– Først skal vi gi Nelly muligheten til å offentliggjøre leverandørlisten. Hvis ikke det skjer skal vi komme tilbake til hvordan vi skal reagere da, sier Riise.

Inntil videre kommer Jørgensen til å fortsette å reklamere for Nelly.

– Jeg må bare velge å tro på at arbeidsgiverne mine hos Nelly snakker sant til meg om deres produksjon. Med mindre noen finner fakta som viser noe annet, sier Jørgensen.

