Mener skolen er blitt for liten

Rektor ved Marienlyst skole i Drammen mener skolen er blitt for liten. Skolen har kapasitet til 540 elever, men prognoser viser at elevtallet kommer til å ligge på 600 i flere år fremover. Rektor Åse Kalfoss sier til Drammens Tidende at noe må gjøres.