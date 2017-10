Mener ledelsen overreagerer

Ledelsen overreagerer når de permitterer avdelingssjefen for klinisk patologi ved Drammen sykehus. Det mener tillitsvalgt Tom Henri Hansen, skriver Drammens Tidende. Mandag ble det kjent at helseforetaket er anmeldt for grovt bedrageri. Toppledelsen i Vestre Viken avviser påstanden om overreaksjon.