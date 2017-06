Mener etterforskningen er dårlig

Forsvareren til mannen som er siktet for voldtekt i Nore og Uvdal mener etterforskningen er for dårlig. To jenter midt i tenårene anmeldte en mann i 20-årene for voldtekt i mai. Siktedes forsvarer sier til Laagendalsposten at det ikke er noen som er blitt voldtatt.