Måtte stenge boblebad

Norefjell Ski og Spa måtte stenge og rense boblebad på dagen, etter at TV 2 Hjelper deg fant legionella i vannet. Direktør for Norefjell Ski og Spa, Mikael Eliassen, sier til kanalen han ikke vet hvorfor avviket i vannet oppsto, fordi de tar daglige prøver av vannet. Han sier også at han beklager på det sterkeste at det har blitt sånn og vil forsikre kundene om at de jobber med sine rutiner, for å unngå at det skjer i fremtiden.