– Jeg kan ikke akkurat si at jeg støttet ham og sa at han bare kunne dra, for å si det sånn.

Arne Birger Heli (70) var på vei til Gaza i fiskebåten «Kårstein» med forsyninger. Ship to Gaza Norway sto for seilasen.

Arne Birger Heli er én av fem nordmenn som er arrestert. Foto: Privat

Heli trodde før han reiste at han ville bli satt i fengsel i Israel, noe som nå har skjedd.

22 personer, fem av dem nordmenn, er fengslet etter at fiskebåten Kårstein ble tatt i arrest på vei til Gaza. De fem er sammen med 17 andre fengslet i byen Ramla.

Visste at de kunne bli arrestert

Maria Kiraly har ikke klart å komme i kontakt med mannen siden han ble arrestert søndag, og hun er svært bekymret. Men hun er klar over at han visste at dette kunne ende som det gjorde.

– Jeg tenker jo at de var veldig godt forberedt. De hadde jo øvd på disse situasjonene. Men det er rart med det. Han er en ikkevoldelig person, han er en humanistisk innstilt tidligere sosialarbeider, som er opptatt av folks vilkår, ikke minst barna i Gaza, som har det veldig dårlig helsemessig og psykisk, sier Kiraly.

– Angrer du nå på at du ikke forsøkte å fraråde ham å reise?

– Vi hadde veldig mange diskusjoner om det. Jeg forstår ham godt, men en ting er hva man er mentalt innstilt på på forhånd. Det er noe annet å stå midt oppe i det, sier Kiraly og legger til:

– Å kjenne på den utryggheten som jeg gjør nå, den angsten, det er ganske ille. Det er vanskelig, og det går utover nattesøvnen.

Båten, som nå er beslaglagt av israelske myndigheter, er en tidligere norsk fiskebåt. Den forlot Bergen med kurs for Gaza i mai. Målet med turen var å fokusere på Israels stengning og blokade av Det palestinske området. Båten skulle gis som gave til palestinske fiskere. Foto: Ship to Gaza Norway

Får advokathjelp

De fengslede nordmennene får bistand av hver sin advokat. Kiraly klarte tirsdag ettermiddag å komme i kontakt med mannens advokat, men siden advokaten kjørte bil under samtalen, ble det en kort prat. Kiraly fikk greie på at mannen var ved god helse, men slår seg ikke til ro før hun får mer konkrete opplysninger, eller får snakke med ham selv.

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode Overland Andersen. Foto: Pressefoto / UD

Frode Overland Andersen, som er kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet sier at UD er i kontakt med israelske myndigheter om til de fengslede norske statsborgerne, og Utenriksdepartementet gir dem konsulær bistand. Han kan imidlertid ikke si noe om når de kan regne med bli satt fri.

Israelske myndigheter har sagt at alt gikk rolig for seg da båten ble oppbrakt.