Marcus Rooth og Markus Rooth Marcus Rooth har blitt forvekslet med Markus Rooth, som nylig vant OL-gull i tikamp.

Marcus, som bor på Lambertseter i Oslo, har mottatt mange gratulasjoner ment for Markus, også bosatt på Lambertseter.

Til tross for mange likheter, inkludert at begge deres mødre jobber ved samme politistasjon, er Marcus og Markus ikke i slekt og har aldri møtt hverandre.

Marcus tar situasjonen med humor og har tenkt å «leke litt med situasjonen».

På spørsmål om han ville delta i en sprintduell mot Markus om retten til navnet, svarer Marcus at han ville prøvd hekkeløp, en øvelse han aldri har prøvd før.

Lørdag kveld hadde Markus Rooth full kontroll på konkurrentene på den avsluttende 1500-meteren, og vant sensasjonelt OL-gullet i tikamp i Paris-OL.

Som seg hør og bør, har gratulasjonene strømmet inn. Også hos navnebroren.

– Det er alltid hyggelig å få litt ekstra skryt – selv om det ikke handler om deg, flirer Rooth som nå drukner i hjerteemojier, tomler, gratulasjoner og hilsener.

Hm, hm. Her burde vi av diskresjonære grunner utstyrt vedkommende, denne lurendreieren, med feil navn.

Men han har det. På sett og vis. Rooth er ikke den Rooth mange tror han er. Det er litt surr og Rooth.

Det har blitt noen sånne meldinger i det siste. Foto: Privat

Så mange likheter, likevel så forskjellige

Marcus Rooth – en vanlig fyr opprinnelig fra Drammen, nå bosatt på Lambertseter – har blitt forvekslet med Markus Rooth. En fersk OL-vinner oppført med adresse på nettopp Lambertseter i Oslo.

Nå tar han imot lovord fra vilt fremmede som altså tror Marcus Rooth på Lambertseter er OL-vinneren Markus Rooth fra Lambertseter.

Mange har sendt gratulasjoner etter at navnebroren tok seieren i Paris på lørdag. Foto: Haakon Nesse Moreau / NRK

Det stopper ikke der. Det blir verre. Det vil si, bedre.

Marcus og Markus er begge i 20-årene.

Deres respektive mødre jobber tilfeldigvis ved samme politistasjon på Grønland.

De, mor og mor Rooth, skal visstnok også dele en fortid som håndballspillere.

Men der stopper likheten. Markus og navnebror Marcus er ikke i slekt, og de har heller aldri møtt hverandre.

Kanskje er det simpelthen bare livets store regissør, skjebnen, som på sin underfundige måte ønsker å trekke i et par tråder slik at vi alle kan humre litt. Livet er for alvorlig til å bli tatt seriøst.

– Må leke litt

– Hvordan oppdaget du dette?

– Da det plutselig tikket inn 100 følgere på Instagram i løpet av 10 minutter. Da skjønte jeg at her er det noen ugler i mosen, sier Marcus Rooth, mens han trasker smilende rundt på Lambertseter stadion under en gullstrålende ettermiddagssol.

Som Marcus selv skriver: Nye følgere strømmer inn. Foto: Privat

For ordens skyld et sted han aldri før har satt sine usportslige føtter. Marcus deler ikke denne interessen med Markus.

Dette til tross. Da OL-gullet i tikamp var et faktum, drysset idrettshilsenene over ham.

– Jeg så fort i avisa at dette handlet om en annen Rooth enn hvem de tror det er, de som følger meg her.

– Hva tenker du om alle gratulasjonsmeldingene du nå får?

– Det er bare gøy. Jeg takker og bukker for de meldingene jeg får, tar det med et smil. Så må jeg si at det han har gjort i OL, er helt fantastisk og stort. Jeg skal ikke ta fra ham det på noen måte, men jeg må leke litt med situasjonen jeg er i.

På spørsmål om hvor lenge han har tenkt å leke seg, svares det:

– Jeg skal ikke melke det lenge. Eller utnytte det. Jeg skal ikke ødelegge hans gode navn og rykte. Men vinner han et nytt OL-gull ...

Skal det hele avgjøres med hekkeløp?

Hvis Marcus hadde truffet Markus nå, ville han først gratulert ham med OL-gullet.

– Så hadde jeg sagt: «Kanskje på tide å bytte etternavn?». Jeg er 27. Han er 22. Da tar han det skiftet, hehe.

– Du synes ikke det er den med flest OL-gull som skal beholde navnet?

– De fleste tror sikkert det, men ... jeg har levd lenger, svarer han uten gull.

Marcus Rooth hadde aldri før forsøkt seg på hekkeløp. Det gikk sånn helt greit. Nå utfordrer han OL-vinneren. Foto: Haakon Nesse Moreau / NRK

Hypotetisk: Om tikampmesteren hadde utfordret Marcus til sprintduell, hvor vinneren får beholde navnet, hadde han blitt med?

– Har lyst til å si ja. Men jeg vet jo rimelig godt hvem som kommer til å vinne, hehe. Men jo, løp mot Markus Rooth, bare artig det, svarer han så sporty han kan.

Og hvis det er opp til Marcus om å velge en navnerettighetøvelse:

– Hekkeløp. Det har jeg aldri prøvd før. Jeg tar dem hvis han utfordrer meg.

– Og hva skal du hete, spør vi litt infamt.

– Jeg skal hete Marcus Rooth, ja!

– Plutselig er han den nye Usain Bolt!

OL-vinneren landet på Gardermoen i 12.30-tiden tirsdag ettermiddag. Kjapt ble han konfrontert med navne-roothet.

OL-vinneren i tikamp, Markus Rooth, kommenterer navnebroren Marcus Rooth. Du trenger javascript for å se video. OL-vinneren i tikamp, Markus Rooth, kommenterer navnebroren Marcus Rooth.

– Han (Marcus) sier han har krav på navnet.

– Vi kan jo dele. Jeg har ikke tenkte å bytte, ler Markus.

– Hadde du stilt opp til utfordrerduell?

– Nå vet ikke jeg hvor rask han er. Han vet jo akkurat hvor fort jeg løper på 100-meter. Risikoelementet er større for meg. Plutselig er han den nye Usain Bolt, flirer OL-vinneren.